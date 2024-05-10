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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu Gazze’de 4 askerinin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika Haberleri

        İsrail ordusu Gazze’de 4 askerinin öldürüldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 4 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 10.05.2024 - 21:09
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        Gazze'de 4 İsrail askeri öldürüldü
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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 4 askerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde öldürüldükleri ve 19 yaşlarında oldukları vurgulandı.

        Açıklamada, öldürülen askerlerin, İsrail ordusunun seçkin tugaylarından biri olan Nahal Tugayı'nın 931. Taburu'na mensup oldukları kaydedildi.

        Bir askerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda ağır yaralandığı belirtilirken, Dokuzuncu Tabur'a bağlı 401. Tugaya mensup iki askerin de Gazze Şeridi’nin güneyinde ağır yaralandığı ifade edildi.

        İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

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        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

        Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

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        #gazze
        #israil ordusu
        #haberler
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