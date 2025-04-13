Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu.

İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce hasta, yaralı ve sağlık personelinin bulunduğu tesiste yine korkunç bir suç işlediği kaydedildi.

Dehşet verici bu suçun da İsrail ordusunun Filistin halkına karşı işlediği vahşetler zincirine eklendiği belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının, Gazze'de hastaneyi doğrudan ve birden fazla füzeyle hedef alarak bombaladığı aktarıldı.

Saldırının, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren en eski ve en önemli sağlık kuruluşlarından biri olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı bildirilen açıklamada, hastanenin Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kentlerde yaşayan 1 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunduğu hatırlatıldı.

Saldırının kınandığı vurgulanan açıklamada, İsrail ve ABD'nin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin saldırıdan tamamen sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) organlarına, hukuk ve insani yardım kuruluşlarına saldırıyı kınama çağrısı yapılarak, saldırıların durdurulması ve sağlık kuruluşlarının korunması için derhal harekete geçilmesi gerektiği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.