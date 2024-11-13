Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 9 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

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Saldırılardan 3'ünün Gubeyri bölgesinde bir noktaya düzenlendiği ve Hureyk bölgesinde bir binanın da hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, akşam saatlerinde düzenlediği 3 hava saldırısının ikisi Hureyk, biri ise Burc el-Baracine bölgesinde yoğunlaştı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Dahiye'yi hedef alan saldırıları son derece şiddetliydi ve bölgedeki binalarda ciddi yıkıma sebep oldu." dedi. Öte yandan, saldırılarda ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. REKLAM İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gubeyri ve Hureyk bölgelerindeki 6 bina, akşam ise Hureyk ve Burc el-Baracine'deki 2 bina için tahliye uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 365 kişi öldü Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 216'sı çocuk ve 653’ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 365 kişi öldü, 14 bin 344 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.