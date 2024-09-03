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        Haberler Dünya İsrail Maliye Bakanı Smotrich: İsrail tarihinin en uzun ve maliyetli savaşındayız | Dış Haberler

        İsrail Maliye Bakanı Smotrich: İsrail tarihinin en uzun ve maliyetli savaşındayız

        İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürüyor. Saldırılarda binlerce Filistinli öldürülürken, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, savaşın yaklaşık 68 milyar dolara mal olduğunu" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:51 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:51
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        'İsrail'in en uzun ve maliyetli savaşı'
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        İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Tel Aviv'in ülke tarihinin en uzun ve en maliyetli savaşına girdiğini, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın yaklaşık 68 milyar dolara mal olduğunu" söyledi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Smotrich, 2025 yılının bütçesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

        "İsrail tarihinin en uzun ve maliyetli savaşındayız. Öyle ki bu savaşın doğrudan maliyeti yaklaşık 200-250 milyar şekel (54-68 milyar dolar)." diyen Smotrich, bütçede 160 milyar şekelin (43,4 milyar dolar) güvenlik ve savaş için tahsis edildiğine işaret etti.

        Yıllık bütçelerinde 44 milyar şekeli (11,9 milyar dolar) sivil ihtiyaçlara ayırdıklarının altını çizen Smotrich, 20 milyar şekeli de (5,4 milyar dolar) yeniden imar için tahsis ettiklerini ifade etti.

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        Bütçeden 9 milyar şekeli de (2,4 milyar dolar) yedek askerler için tahsis edeceklerine dikkati çeken Smotrich, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırına yakın bölgelerden yerinden edilenler için de 10 milyar şekel (2,7 milyar dolar) ayıracaklarını aktardı.

        Sosyal ve zihinsel sağlık harcamaları için 1,4 milyon şekel (380 bin dolar) ayıracaklarını dile getiren Smotrich, şirketlere tazminat olarak da 16 milyar şekel (4,3 milyar dolar) tahsis edeceklerini belirtti.

        İsrail Meclisinin 9 Eylül Pazartesi günü 2025 yılı bütçesini oylamak üzere toplanması bekleniyor.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinli öldü, 94 bin 291 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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