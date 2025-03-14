İsrail Lübnan'ı bombaladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ülkenin doğusunda yer alan Bekaa bölgesindeki Zahle kentine bağlı Kusaya beldesine hava saldırıları yapıldı.

İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen hava saldırılarında Suriye sınırına yakın sıra dağlık bölge hedef alındı.

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Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının Suriye sınırına yakın bölgeye ikinci bir saldırı düzenlediğini aktardı.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yayınlanan haberde, ülkenin doğu bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybederken, 285 kişi de yaralandı.