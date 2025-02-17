"İsrail Lübnan'da 5 mevkiden çekilmeyecek"

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşması 27 Ocak'ta bitmesine rağmen 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Yarın sona erecek ateşkes anlaşması uyarınca İsrail güçlerinin, Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerekiyor. Ancak, İsrail merkezli The Times of İsrael gazetesinin İsrail Ordusuna dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri Lübnan'daki 5 stratejik mevkide bulunmaya devam edecek. Bu 5 mevkinin dışında ise İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi bekleniyor.

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ABD'li yetkililer de geçtiğimiz hafta 5 mevkide İsrail varlığının süreceğini dile getirmişti.

İsrail Ordusunun ilgili mevkilerde ne kadar süreyle kalacağına ilişkin bir açıklama bulunmazken, mevkilerin genelinin tepe bölgelerde olduğu bildirildi.

İsrail Ordusu ayrıca Lübnan sınırının İsrail tarafında kalan bölümünde de gözetleme imkanlarını artırmayı hedefliyor. Buna göre, sınır gözetleme sistemlerinin sayısı artırılacak.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir