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        Haberler Dünya İsrail'in Ürdün sınırında saldırı: Tüm kara sınır kapıları kapatıldı | Dış Haberler

        İsrail'in Ürdün sınırında saldırı: Tüm kara sınır kapıları kapatıldı

        İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası İsrail İle Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapıları kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:28
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        İsrail'in Ürdün sınırında saldırı
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        İsrail makamları, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail İle Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapılarını kapattı. İsrail güçleri Ürdün ile İsrail arasında Ürdün'den işgal altındaki Batı Şeria'ya açılan Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemleri aldı.

        Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattı.

        Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar da İsrail askerlerince kapatıldı.

        İsrail radyosu, saldırı sırasında orada bulunan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

        Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin inceleme başlattı.

        İsrail ordusu, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli sivilin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #ürdün
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