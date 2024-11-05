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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 13'e çıktı | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 13'e çıktı

        İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 13'e, yaralı sayısı ise 13 bin 553'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:01 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:01
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        Lübnan'da ölenlerin sayısı yükseldi
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

        İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarda 11 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 13'e ulaştığı ifade edildi.

        Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 553'e yükseldiği ifade edildi.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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        #lübnan
        #israil ordusu
        #haberler
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