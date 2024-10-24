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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 593'e yükseldi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 593'e yükseldi

        İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak, 2 bin 593'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:21
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        Lübnan'da ölü sayısı yükseldi
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

        İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 12 kişinin öldüğü ve 118 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 593'e, yaralananların sayısının da 12 bin 119'a yükseldiği kaydedildi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
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