İsrail Humus'a saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin orta kesimindeki Humus ilinde Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldı.

İsrail, Suriye'de devrik Baas rejiminden kalma noktaları hedef almaya devam ediyor.

REKLAM advertisement1

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin Humus ilinde T4 Askeri havaalanına ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenledi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmezken Suriye tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.