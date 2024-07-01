İsrail, Han Yunus'un doğusunun boşaltılmasını istedi: Çok sayıda Filistinli göç etti | Dış Haberler

İsrail, Han Yunus'un doğusunun boşaltılmasını istedi: Çok sayıda Filistinli göç etti | Dış Haberler

REKLAM advertisement1

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yüzlerce Filistinli, İsrail'in bölgenin boşaltılması çağrısından saatler sonra batıdaki El-Mevasi bölgesine doğru göç etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istedi.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru yeniden göç etti. REKLAM Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu. BM: SON DERECE ENDİŞE VERİCİ Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), çağrıdan son derece endişe duyulduğunu açıkladı. OHCHR-Filistin’in X sosyal medya hesabından, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki “boşaltma” çağrısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Binlerce kişinin Han Yunus’tan tahliye edilmesinin istenmesinden son derece endişe duyuyoruz. Bu, muhtemelen büyük kitlesel yerinden edilme, acılar ve aile ayrılıklarına yol açacak.” ifadelerine yer verildi. Bu durumun, nüfusun gıda, su, barınak ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştiği vurgulandı. Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.