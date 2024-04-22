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        Haberler Dünya İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze'de savaşın sürdürülmesine onay

        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze'de savaşın sürdürülmesine onay

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'de savaşın devam etmesine ilişkin planı onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 07:47 Güncelleme: 22.04.2024 - 07:47
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        İsrail'den Gazze'de savaşın sürdürülmesine onay
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        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazze'de savaşın devam etmesine ilişkin planı onayladığı belirtildi.

        İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

        Hagari, "Genelkurmay Başkanı, güney cephesindeki (Gazze) 'operasyonların' sürdürülmesine ilişkin planı onayladı." dedi.

        Gazze'nin orta kesiminde bu hafta bir "operasyonu" daha tamamladıklarını ve Hamas'a ait bir altyapıyı yok ettiklerini kaydeden Hagari, Gazze'deki savaşın sonraki aşamaları için hazırlık yapıldığını aktardı.

        Hagari, ordunun direktiflerinde bir değişiklik olmadığını, olması durumunda şeffaf bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle güncelleme yapacaklarını dile getirdi.

        Hagari'nin söz konusu açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracakları" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
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