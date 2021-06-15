İsrail mezarlıkları da hedef almış!

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim alanlarının yanı sıra kabristanları da hedef aldı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdi.
11 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı, binlerce bina tamamen yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.
Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla sivil yerleşim yerleri ve yüksek katlı binaları hedef alan İsrail savaş uçakları, bunlarla yetinmeyip mezarlıkları da bombaladı.
Saldırılarda bazı kabirler yıkılıp, bazı naaşlar kaybolurken, bazı mezarlıklarda da büyük çukurlar oluştu.
Hava saldırılarının bitmesinin ardından bombalanan yerlerde yakınları defnedilenler, kabristanlara koşarak zarar gören mezarları onarmaya çalıştı. Etrafa saçılan naaşları alıp başka yerlere defnedenler de oldu.
Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 6 mezarlığın bombalandığı bildirildi.
Şucaiyye Mahallesi'nde hedef alınan Tuveynisi Kabristanı Bekçisi Halid Nasrallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "14 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gecesi, mezarlık İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı. Tüm mezarlıkta büyük yıkım meydana geldi." dedi.
Nasrallah, "200'den fazla mezar tamamıyla zarar gördü, onlarcası da kısmen zarar gördü. Tamamen hasar gören ve yıkılan mezarlarda cansız beden kalıntıları ya da kemiklerden iz yok. Mezarlığın çevresindeki evlerde de büyük oranda hasar meydana geldi." ifadelerini kullandı.
İsrail'in saldırılarında Gazze'de güvenli hiçbir yer kalmadığını belirten Nasrallah, "Ölülerin mezarlarında neden hedef alındığını bilmiyorum. Onların suçu neydi? Bu kabirlerde İsrail kurulmadan önce vefat eden kişilerin bile naaşları vardı." diye konuştu.
Mezarlıkların bile hedef alınmasının İsrail'in nefretinin göstergesi olduğunu söyleyen Nasrallah, yakınları burada yatan ailelerin saldırıların bitmesinin akabinde gelip yakınlarının naaşlarını aradığını aktardı.
Nasrallah, yakınlarının cansız bedenlerini ya da kemiklerini bulanların onları alıp başka yerlere defnettiğini, bazılarının hâlâ yakınlarının kalıntılarını aradığını ama şiddetli bombardımandan geriye kalan yıkım nedeniyle henüz bulamayanlar olduğunu dile getirdi.
Filistinli bekçi, naaş parçalarının birbirine karıştığını, yeniden bulunup yerlerine defnedilmesinin zor olduğunu sözlerine ekledi.
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