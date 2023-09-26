İsrail, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadına ait iki gözetleme noktasını vurdu

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İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklamada yapıldı.

Açıklamada, bombalanan gözetleme noktalarının Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğu belirtildi.

Bombalanan gözetleme noktalarının Gazze'nin Karni ve Refah bölgelerinde yer aldığı aktarıldı.

Bombardıman sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu dün de, Gazze sınırındaki gösterilerin akabinde Hamas'a ait bir gözetleme noktasını bombaladığını duyurmuştu.

İsrail ordusuna ait askeri uçaklarının 24 Eylül'de de, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda Hamas'a ait iki noktayı bombaladığı belirtilmişti.