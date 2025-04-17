İsrail, Gazze'de çadırları hedef aldı: 10 ölü

Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yanarak hayatını kaybetti.

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Ölen ve yaralananların Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İSRAİL'İN ATEŞKESİ BOZMASININ ARDINDAN GAZZE'DE 500 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başlaması sonrasında Gazze Şeridi'nde 500 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın OCHA'dan aktardığı bilgilere göre, İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılara başladığı 18 Mart tarihinden itibaren Gazze'de yaklaşık 500 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik soykırım sonrasında ateşkesin sağlandığı 19 Ocak 2025'teki ateşkese kadar yüzbinlerce Filistinlinin defalarca yerinden edildiği hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail'in 18 Mart sabahından itibaren yeniden başlattığı şiddetli saldırılar sonrasında, İsrail'in bölgede "ölümlere, yerinden etmeye ve altyapıyı hedef almaya devam ettiği" kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU 18 MART'TA ATEŞKESİ BOZDU

AA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432’ye yükseldi. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.