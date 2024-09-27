İsrail'den Suriye'ye saldırı: 5 asker öldü

REKLAM advertisement1

İsrail'in Lübnan'ın güney bölgesinde yoğunlaştırdığı hava saldırıları Suriye'ye de sıçradı.

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in bugün erken saatlerde Şam kırsalında Suriye-Lübnan sınırındaki bir askeri bölgeyi hedef alan saldırısında beş Suriye askerinin öldüğünü bildirdi.

Hizbullah ile 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu.

Hizbullah'ın Esad yönetimini desteklediği biliniyor.