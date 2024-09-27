Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Suriye'ye saldırı: 5 asker öldü | Dış Haberler

        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 5 asker öldü

        İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 Suriye askeri öldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Suriye'ye saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Lübnan'ın güney bölgesinde yoğunlaştırdığı hava saldırıları Suriye'ye de sıçradı.

        Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in bugün erken saatlerde Şam kırsalında Suriye-Lübnan sınırındaki bir askeri bölgeyi hedef alan saldırısında beş Suriye askerinin öldüğünü bildirdi.

        Hizbullah ile 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu.

        Hizbullah'ın Esad yönetimini desteklediği biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        Habertürk Anasayfa