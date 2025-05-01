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        Haberler Dünya İsrail'de büyük yangın! Orman yangınları 6 noktada devam ediyor | Dış Haberler

        İsrail'de büyük yangın! Orman yangınları 6 noktada devam ediyor

        İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasında şiddetli rüzgarın etkisiyle dün başlayan ve yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği açıklandı. Yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:51
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        İsrail'de büyük yangın!
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        İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği bildirildi.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, 126 itfaiye ekibinin şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

        Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

        Ulusal Yahudi Fonu, 13 bini ormanlık alandan oluşan toplamda 20 bin dönüm arazinin yandığını bildirdi.

        Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kundaklama şüphesiyle 18 kişinin gözaltında tutulduğunu öne sürmesinin hemen ardından İsrail polis kaynaklarının basına Netanyahu’nun iddiasının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgi verdiği kaydedildi.

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        İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim yerlerine dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

        Cohen, yaklaşık 10 bin kişiyi tahliye ederek barınma hizmeti verdiklerini paylaştı.

        Öte yandan Times Of Israel'in haberinde yangının yayılması tehlikesiyle Mevo Horon bölgesinden tahliye edilenlerin 18 saat sonra evlerine dönmelerine izin verildiği belirtildi.

        Çok sayıda bölgenin yangınlar sebebiyle tahliye edilmiş halde olduğu hatırlatıldı.

        İsrail'de dün çıkan yangınlar hızla yayılmıştı.

        Yaklaşık 20 bin dönüm alanı etkileyen yangınlara müdahale etkisiz kalan İsrailli yetkililer uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

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