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        Haberler Dünya İsrail basını, ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'yu "küçük düşürdüğünü" yazdı | Dış Haberler

        İsrail basını, ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'yu "küçük düşürdüğünü" yazdı

        İsrail basını, ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Trump'ın Netanyahu'yu basının önünde küçük düşürdüğünü yazdı. İsrail basınında, Netanyahu'nun görüşmeden eli boş döndüğü yorumları yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:48
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        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
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        İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından basının önünde küçük düşürdüğünü yazdı.

        Netanyahu, Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasına göre Trump'ın daveti üzerine ABD'ye uçtu.

        Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Netanyahu, görüşmede gümrük tarifeleri, Gazze'de ateşkes anlaşması müzakereleri ve İsrailli esirlerin durumu, Türkiye ile İsrail arasında Suriye'de yükselen tansiyon ve İran konularını ele aldıklarını söyledi.

        Netanyahu'yu Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayan Trump'ın basın mensuplarına ortak açıklama yaparken söyledikleri dikkati çekti.

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        İsrail basınında, Trump'ın Beyaz Saray'da Netanyahu'yu kameralar önünde küçük düşürdüğü ve Netanyahu'nun görüşmeden eli boş döndüğü yorumları yapıldı.

        "UTANÇ VERİCİ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ"

        "Walla" internet sitesinde Barak Ravid imzasıyla yayınlanan analizde, Netanyahu'nun Washington'dan istediğini alamadığı vurgulandı.

        Ravid, Netanyahu'nun "utanç verici ve küçük düşürücü" bir durumda kaldığını belirterek "Netanyahu kendini İran'ın nükleer programı, gümrük tarifeleri meselesi ve Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesi gibi kritik konularda onu (Trump'ı) etkileyebilecek gerçek bir kabiliyetten yoksun bir şekilde buldu." ifadesini kullandı.

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        Dünkü görüşmenin İsrail Başbakanı'nın Trump ile bugüne kadar yaptığı en başarısız görüşme olduğunu kaydeden Ravid, Netanyahu'nun kameralar karşısında sadece oturduğunu, gülümsediğini ve Trump'ın ifadelerini sineye çekmek zorunda kaldığını yazdı.

        Ravid, "Netanyahu kendisini Donald Trump'ın oyununda bir figüran olarak buldu. ABD Başkanı, yarım saatten fazla bir süre boyunca sanki konuğu setin bir parçasıymış ya da Netanyahu'nun o ünlü videoda söylediği şekilde bir saksı gibi otururken soruları yanıtladı." yorumunda bulundu.

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        Netanyahu'nun "ABD ile olan ticaret açığını ortadan kaldırma" sözünün Trump'ı etkilemediğini kaydeden Ravid, ABD Başkanı'nın İsrail Başbakanı'nı verilen askeri yardımları söz konusu ederek azarladığını aktardı.

        Ravid, şubatta düzenlenen görüşmedeki mutluluğunun aksine Netanyahu'nun bu kez suratının düştüğünü belirterek "Netanyahu, dilini yutmuş gibi görünüyordu." diye yazdı.

        Görüşmenin perde arkasına ilişkin iddiaları da paylaşan Ravid, Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini, ABD'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baskı yapmasını istediğini ve bu isteğinin karşılık bulmadığını kaydetti.

        Ravid yazısını "Netanyahu ve İsrail devletinin bu görüşmeden hiçbir şey elde edemediği sonucuna varmak mümkün." ifadesiyle sona erdirdi.

        "AŞAĞILANMANIN KIYISINDA BİR SÜRPRİZ"

        "Maariv" gazetesinden siyasi analist Anna Barsky, "Trump'ın Netanyahu'yu canlı yayında aşağıladığını, Netanyahu'nun ziyarete ilişkin hedeflerinin bu görüşmede parçalandığını" yazdı.

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        Netanyahu'nun "kamuoyu önünde ziyareti başarı gibi göstermek için çabalayacağını, olayları lehine yansıtmak konusunda başarılı olduğunu" ifade eden Barsky, buna rağmen açıklamaların doğrudan kayıt altında yapılması karşısında Netanyahu'nun "ziyaretin sonuçlarını bulandırmakta ya da olayı unutturmakta zorlanacağını" belirtti.

        Barsky, Netanyahu'nun Trump ile görüşmesini "Tek kelimeyle sürpriz, üç kelimeyle aşağılanmanın kıyısında bir sürpriz." diye tanımladı.

        Netanyahu'nun "ABD'nin İsrail'e getirdiği yüzde 17'lik ek gümrük vergisini görüşmek" diye duyurduğu ziyaretinin konusunun aslında Washington'ın İran ile nükleer programına ilişkin müzakereler olduğuna dikkati çeken Barsky, ABD'nin İran ile doğrudan müzakerelere bu cumartesi başlayacağını "ev sahibinin, misafirinin yanında ilan ettiğine" dikkati çekti.

        Barsky, Netanyahu'nun İsrail'in ABD ile ticaret hacmindeki farkı gidereceğini söylemesine rağmen Trump'ın "İsrail'e uyguladığı gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağı mesajı vermediğini, üstüne ABD'nin İsrail'e yılda 4 milyar dolar yardım yaptığını hatırlattığını" aktardı.

        Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerine vurgu yaptığına dikkati çeken İsrailli yazar, Erdoğan'ın Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştirdiğini hatırlattı.

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        Barsky​​​​​​​, "Netanyahu'nun tüm meseleleri tek seferde çözüp İsrail'deki karışık duruma hanesinde puanlarla dönmek için yaptığı flaş ziyaretini, geride çok fazla soru işareti bırakıp az yanıtın geldiği utanç verici bir olayla tamamladığı" değerlendirmesinde bulundu.

        "AŞAĞILAYICI BİR YANITLA KARŞILAŞTI"

        İsrail'in "Yedioth Ahronoth" gazetesinde Itamar Eichner imzasıyla yayınlanan analizde de aceleye getirilen Trump görüşmesinin ardından Netanyahu'nun eve eli boş döndüğü yorumu yapıldı.

        Analizde, Trump'ın İran ile diplomatik müzakereleri vurguladığının ve İsrail mallarına konulan gümrük vergilerini sürdürdüğünün altı çizildi.

        Netanyahu'nun alelacele Washington'a uçmasının asıl nedeninin sanılanın aksine gümrük vergileri değil, İran'la başlayacak müzakereler olduğu ve Trump'ın Netanyahu'yu İranlılarla yürütülen üst düzey müzakereler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

        ABD ile İran'ın doğrudan görüşmesinin Netanyahu'nun duymayı umduğu şey olmadığı ve Trump'ın görüşmelerin başarısız olması halinde askeri saldırı tehdidini de gündeme getirmesinin İsrail Başbakanı tarafından onaylandığı kaydedildi.

        Analizde, "(Gümrük) Tarifeler konusunda Netanyahu daha da aşağılayıcı bir yanıtla karşılaştı." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in ABD mallarına ilişkin gümrük vergilerini kaldırma kararına rağmen ABD'nin İsrail mallarına uygulama kararı aldığı gümrük vergilerinin yürürlükte kaldığı belirtilerek Trump'ın ABD'nin İsrail'e "zaten çok yardım ettiğine" ilişkin ifadelerine dikkati çekildi ve Netanyahu'nun eve ele boş döndüğü aktarıldı.

        "Türkiye'nin Suriye'de artan etkisi konusunda" ise Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söylediğinin ve İsrail ile Türkiye arasında bir çatışmayı önlemek için arabuluculuk yapmayı teklif ettiğinin altı çizildi.

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