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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail basını: 7 Ekim'den bu yana 4 bin asker engelli hale geldi

        İsrail basını: 7 Ekim'den bu yana 4 bin asker engelli hale geldi

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 03:32 Güncelleme: 13.01.2024 - 03:40
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        "7 Ekim'den bu yana 4 bin İsrail askeri engelli hale geldi"
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        İbranice yayın yapan Walla internet sitesinin haberinde, savaşın üzerinden 3 ayı aşkın bir sürenin geçmesinin ardından 4 bin İsrail askerinin engelli hale geldiğinin kabul edildiği ve bu sayısının 30 bine çıkabileceği yönünde de tahminler olduğu ifade edildi.

        Haberde, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının, "İsrail'i yaralı asker sayısı bakımından daha önce karşılaşmadığı bir savaşa sürüklediği" ancak daha da önemlisinin "ağır yaralanmalar" olduğu bildirildi.

        AA'nın aktardığı habere göre; İsrail ordusunun, insanların moralinin düşmesine neden olacağı endişesiyle yaralılarla ilgili tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşmadığı aktarıldı.

        Haberde, İsrail Ordusu Engelliler Örgütü Başkanı Idan Kaliman'ın, "30 yıldır örgütün içindeyim, hiçbir zaman bu kadar çok sayıda ve durumu ağır yaralıyla karşılaşmadım. Uzuvları ampüte edilmiş, kör olmuş ya da felç geçirmiş çok sayıda yaralı var." şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
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