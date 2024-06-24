Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail, 7 Ekim’de bir askerinin öldürüldüğünü ve cansız bedeninin Gazze’ye götürüldüğünü duyurdu | Dış Haberler

        İsrail, 7 Ekim’de bir askerinin öldürüldüğünü ve cansız bedeninin Gazze’ye götürüldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu, Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği kapsamlı saldırıda 39 yaşındaki bir askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yazılı açıklamadaMuhammed el-Atraş'ın cansız bedeninin Gazze Şeridi'ne götürüldüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 22:26 Güncelleme: 24.06.2024 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öldürülen İsrailli asker Gazze'ye götürülmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’teki saldırıda bir askerinin öldürüldüğünü ve cansız bedeninin Gazze Şeridi’ne götürüldüğünü açıkladı.

        Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Negev (Necef) bölgesindeki Mevlada köyü (Arap Bedevi köyü) sakinlerinden 39 yaşındaki Muhammed el-Atraş 7 Ekim’deki savaşta öldü." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Atraş’ın cansız bedeninin Gazze Şeridi’ne götürüldüğü belirtildi.

        İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Atraş, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirler arasında sayılıyordu.

        Ordu radyosunun haberinde ise Atraş’ın ölümünün açıklanmasıyla birlikte Gazze Şeridi’nde 120 İsrailli esirden 45’inin öldüğünün, 75’inin de hayatta olduğunun kesinleştiği kaydedildi.

        REKLAM

        GAZZE'NİN İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

        Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

        Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.​​​​​​​

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Habertürk Anasayfa