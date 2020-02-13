13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspir´de soğuk havalarda kedilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile bir gurup gönüllü genç tarafından araba lastiklerinden evler yapılarak sokak ve mahalle aralarına konuldu. Turkuaz renge boyanan lastik evler, kedileri dondurucu soğuklara karşı koruyor.
Bir grup genç tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan ‘İspir Okuyor´ projesi ekibi tarafından yapılan çalışma tüm ilçede takdir ile karşılandı.
TURKUAZ RENKLİ KEDİ EVLERİ İLGİ GÖRÜYOR
Kullanılmayan araç lastikleri toplayan gençler, bu lastikleri atölyelerde tahta parçaları ile destekleyip turkuaz renge boyayarak kedi evleri yapıyor. Kedi evleri ilçenin mahalle ve sokaklarında belirlenen bölgelere konularak, kedilerin soğuklarda donarak ölmesinin önüne geçiliyor. ‘‘Benim adıma sen konuşur musun? Sokaklarda olduğumu söyle herkese. Üşüdüğümü, ıslandığımı, korktuğumu, aç kaldığımı, susadığım için çamurları içtiğimi, dövüldüğümü ve hatta öldürüldüğümü söyle. En önemlisi; CAN TAŞIDIĞIMI SÖYLE ONLARA’ denilerek hayvanların dilinin yansıtıldığı bir metinle başlatılan proje ile ilgili ekip tarafından yapılan açıklamada, proje hakkında şu bilgilere yer verildi.
‘SİZDE BİR HAYVANIN DAHA GÜZEL YAŞAMASINA VESİLE OLABİLİRSİNİZ´
‘‘Onlar konuşamadığı için aracı olarak bizler yeni bir proje başlattık. Emanet olarak hayatlarımıza renk katan hayvanlarımız için başladığımız projeden kesitler... Kışın ayazında evimizde rahat rahat yatarken bize emanet olan canlara bir nebze de olsa faydamız dokunması adına kedi evlerimizin ilkini büyükşehir belediyemizin yaptığı kamelyaların kenarına bırakmanın huzurunu yaşıyoruz Allahım emeği geçen ekip arkadaşlarımızdan razı olsun. Sizde bir hayvanın daha güzel yaşamasına vesile olabilirsiniz. Allah´ım bize böylesi güzel işleri vesile kıldığın için şükürler olsun. İspir Okuyor Ekibi…´´ deniliyor.
"İSPİR OKUYOR" NE ANLAMA GELİYOR?
İspir okuyor ekibi, ilçeye kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kurulan ancak daha sonra kendisini sosyal projelere adayan gönüllü gençlerden oluşan bir ekip.
Proje, insanları kitaplarla tanıştırmayı kendisine misyon edinmiş ve bu amaçla yola çıkmış bir kitap özgürlük hareketidir. Projenin maddi bir amacı bulunmamaktadır. Tek gaye, vatandaşa kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, sosyal projelerle toplum yararına işlere imza atmak. İspir okuyor projesi kapsamında İspir´in her köşesinde karşınıza çıkabilme ihtimali olan kitaplar, yardımseverler tarafından gönüllü guruba bağışlanıyor. Kitap bağışında bulunanlar arasında, yazarlar, esnaflar ve Öğretmenler gibi birçok meslek gurubundan insanlar yer alıyor.
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