AA

Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun dün olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kentte Kovid-19 testi pozitif çıkan bir vatandaşın, temaslı sayısının fazla olduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, merkez Vatan Mahallesi 234 ve 230 cadde, 4147 ve 4118 sokakları arasını kapsayan bölge, 10 Haziran 2020'ye kadar karantinaya alınmıştır. Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmeyenlere 3 bin 150 lira idari ceza uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına karar verilmiştir."

DİYARBAKIR'DA DA BİR KÖY KARANTİNA ALTINDA

Diyarbakır'dan Aşağıoba köyünde oturan anne ve babasını ziyaret eden bir kişinin yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Umumi Hıfzısıhha Kurulunca köyün karantinaya alınmasına karar verildi.

Jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Köyde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'in talimatıyla köydeki vatandaşların köy sınırlarında kalma koşuluyla hayvanlarını otlatması ve tarımsal faaliyetlerin yapılmasına izin veriliyor.