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Isparta'da okullar tatil mi? 7 Şubat 2022 Isparta'da okullar kaç gün tatil? Son dakika Valilikten açıklama

Isparta'da okullar tatil mi? 7 Şubat 2022 Isparta'da okullar kaç gün tatil?

Isparta'da okullar tatil mi? Sorusu gündemde. Sömestr tatili ülke genelinde 7 Ocak Pazartesi günü sona erecek ve ikinci dönem ders zili çalacak. Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma sonrası öğrenciler Isparta'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Konuya ilişkin Isparta Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

06.02.2022 - 01:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Isparta'da yoğun kar yağışı bir süredir etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve buzlanma yaşanan şehirde yaşayan öğrenciler Isparta'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Isparta'da ilkokul, ortaokul ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. İşte, 7 Ocak 2022 Pazartesi Isparta'da okul var mı, tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı!

  • ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Isparta'da ilk ve orta dereceli okullar, önümüzdeki hafta tatil edildi.

    Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun bugün gerçekleştirilen toplantısı sonrasında alınan karar, şöyle duyuruldu:

     

    "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitimin yapılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

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