Isparta'da bazı köylerde karantina

Isparta'da bazı köylerde şap hastalığı karantinası
Isparta'nın Aksu ilçesi, Koçular köyünde meydana gelen şap hastalığı nedeniyle dokuz köy karantinaya alındı
Giriş: 24.10.2025 - 19:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:06
Isparta'nın Aksu Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamaya göre, ilçenin Koçular Köyü'nde şap hastalığının görülmesi üzerine Katip, Yakaafşar, Yaka, Elecik, Terziler, Karacahisar, Eldere ve Karağı köylerinde de karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Ekipler bölgede tedbir alırken, hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ