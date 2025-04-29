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        Haberler Gündem İBB'den kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili açıklama

        İBB'den kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili açıklama

        İSPARK tarafından işletilen kentin çeşitli ilçelerindeki 36 otoparkın, İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatılmasıyla ilgili olarak İBB'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Valiliği'nce, belediyemize iletilen 'Yangın Tedbirleri' konulu yazı doğrultusunda, İBB'nin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın güvenliği açısından gerekli tarama çalışmaları yapılmaktadır. Öte yandan, Silivri Depremi sonrasında da benzer şekilde hızlı hareket edilerek başlatılan, İBB mülkiyetindeki taşınmazların deprem güvenliği taramaları sürdürülmektedir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 08:42 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:54
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        İBB'den kapatılan İSPARK otoparkları açıklaması
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        İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, İSPARK'ın işlettiği 36 otoparkın, ruhsatsız olduğu gerekçesi ile hizmete kapatıldığı basına yansıdı.

        İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

        DHA'daki habere göre otoparklar, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıtalar tarafından mühürlendi. Otoparkları kullanmak için gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

        KAPATILAN BAZI OTOPARKLAR

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        Bu kapsamda, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı'nın da aralarında bulunduğu otoparkların girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

        İBB NEDENİNİ AÇIKLADI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı İSPARK otoparklarının kapatılmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

        "İstanbul Valiliği tarafından Belediyemize iletilen 25.02.2025 tarih ve 841503 sayılı "Yangın Tedbirleri" konulu yazı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın güvenliği açısından gerekli tarama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

        Öte yandan, 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Silivri Depremi sonrasında da benzer şekilde hızlı hareket edilerek başlatılan, İBB mülkiyetindeki taşınmazların deprem güvenliği taramaları sürdürülmektedir.

        Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından söz konusu otoparklar kademeli olarak yeniden hizmete açılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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        #İSPARK otoparkı
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