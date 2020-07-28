31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belediyelerin iştirak şirketlerine yönetici atama yetkisi belediye başkanlarından belediye meclislerine devredilmişti. Bu genelgeyle birlikte de İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerle ilgili tartışma başlamıştı.
İBB DAVAYA MÜDAHİL OLMUŞTU
Malum, İstanbul’da da Ankara’da da büyükşehir belediye meclislerinde AK Parti çoğunluğu var. Genelgenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açmış, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi davaya müdahil olmuştu. Açılan bu davada Danıştay, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
YÖNETİMLER DEĞİŞECEK Mİ?
Genelgenin iptaline ilişkin talep ise daha sonra karara bağlanacak. Peki bu kararla birlikte belediyelerin iştirak şirketlerinin yönetiminde bir değişiklik olacak mı? Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSPARK, İGDAŞ, Şehir Hatları, Hamidiye, Halk Ekmek gibi iştirak şirketlerinin yönetimi değişecek mi?
DAVANIN SONUCU BELİRLEYECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığım bilgiye göre; iştirak şirketlerinin yönetiminde şimdilik bir değişiklik yok. İBB’nin iştirak şirketlerindeki yönetimin akıbetini genelgenin iptaline ilişkin açılan davanın sonucu belirleyecek. İBB’nin en büyük iştirak şirketlerinin yönetimlerine atamalar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılmıştı. Sözgelimi İmamoğlu, daha iki hafta önce Halk Ekmek’in genel müdürlüğüne yeni bir atama yapmıştı. İmamoğlu, 23 Haziran’dan sonra İSPARK, İGDAŞ, Şehir Hatları, Hamidiye gibi iştirak şirketlerinin yönetimlerine yapılan atamalara imza atmıştı.
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