Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanyol Bakan Aagesen, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin "günler süreceğini" belirtti | Dış Haberler

        İspanyol Bakan Aagesen, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin "günler süreceğini" belirtti

        28 Nisan günü İspanya ve Portekiz'de milyonlarca kişinin etkilendiği elektrik kesintisinin sebebi halen araştırılıyor. İspanyol Bakan Aagesen, nedenin belirlenmesinin "günler süreceğini" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, ülkede geçen hafta yaşanan ve milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin "günler süreceğini" bildirdi.

        İspanya'nın El Pais gazetesine konuşan Aagesen, elektrik kesintisi sebebiyle yenilenebilir enerjiyi suçlamanın "sorumsuzluk ve basite indirgeme" olduğunu belirtti.

        İspanyol Bakan, "siber saldırı da dahil hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini" belirterek, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin "günler süreceğini" aktardı.

        Aagesen, elektrik şirketlerinin hükümetle anlaştığı nükleer santrallerin kapatılması programıyla elektrik kesintisinin ilişkilendirilmesinin "saçma" olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        "DİKKATLİCE VE SORUMLULUK BİLİNCİYLE SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYORUZ"

        İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Aagesen, kesintinin sebebinin araştırılmasına ilişkin, "Net bilgilere ulaşmak ve bunları tam bir şeffaflıkla iletebilmek için son derece dikkatlice ve sorumluluk bilinciyle soruşturmayı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

        Aagesen, elektrik kesintisinin yeniden yaşanmaması için önlemler üzerinde çalıştıklarını da aktardı.

        Ülkeyi sarsan elektrik kesintisi sırasında bazı elektrik salınımlarının olduğunu belirten Aagesen, "birinci ve ikinci salınımın ardından Avrupa ile bağlantının kesilmesiyle sistemin sıfıra indiğini" kaydetti.

        İspanyol Bakan, "(Kesintinin) Sebebini belirlemek zor, çünkü bu salınımların meydana geldiği beş saniye içinde, her milisaniyede artık analiz edilmesi gereken çok sayıda değişken var." ifadesini kullandı.

        İspanya ve Portekiz'de 28 Nisan'da öğlen saatlerinde başlayan ve saatlerce süren elektrik kesintisi hayatı felç etmiş, milyonlarca kişiyi etkilemişti.

        Elektrik kesintisinin kaynağını araştırmak için kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Habertürk Anasayfa