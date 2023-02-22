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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin Ukrayna'ya 6 Leopard 2A4 tipi tank göndereceğini bildirdi.

Robles, mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı savaşta kullanılmak üzere Ukrayna'ya teslim edilecek 6 Leopard 2A4 tankın mart sonu veya nisan başında gönderileceğini söyledi.

Kara Kuvvetlerine ait Casetas'daki (Zaragoza kentinde) depoda bulunan 50 tankın kötü durumda olduğunu ve içlerinden en iyi 6'sının seçildiğini kaydeden Robles, bakım için Sevilya'daki Santa Barbara şirketinde bulunan bu tankların mart ayı sonuna hazır olacağını ifade etti.

Robles ayrıca, 40'ı tank kullanma personeli olmak üzere 55 Ukraynalı askerin İspanya'da eğitim gördüğünü belirtti.

Rusya ile savaşın başından itibaren Ukrayna'ya 42'si hava, 9'u kara ve 3'ü deniz yolundan olmak üzere 54 parça muhtelif askeri malzeme gönderdiklerini de vurgulayan Robles, çok fazla detaya girmeden bunların arasında 190 roketatar, hafif silah ve mühimmat, makineli tüfek, mermi, Hawk ve Mistral hava savunma sistemi, 10 hafif ve 10 ağır araç ile 5 ambulans olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan Robles, İspanya'nın NATO'nun doğu kanadındaki hava sahasını korumak için nisandan itibaren 4 ay boyunca kuzey Estonya'da Nasams tipi uçaksavar füzeleri konuşlandıracağını da doğruladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de, EFE haber ajansına verdiği demeçte, "Ne İspanya, ne İspanya Hükümeti, ne Avrupa, ne herhangi bir Avrupalı ​​ortak, ne NATO, ne de herhangi bir NATO müttefiki bu savaşı istemedi, desteklemedi ve gerçekleşmesi için hiçbir şey yapmadı. Ukrayna'ya hiçbir şekilde ne İspanyol hükümeti, ne Avrupa ne de NATO tarafından asker gönderilmesi planlanmıyor. Ukrayna'da, İspanyol, Avrupalı ya da NATO askeri olmayacak. Bu açık bir şekilde bilinmelidir." dedi.

Fotoğraf: İHA

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