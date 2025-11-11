Habertürk
        İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye maçı nereden izlenir?

        İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir müsabaka futbol gündeminin merkezinde. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki en önemli virajlardan birinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, yalnızca puan tablosu için değil, millilerin yeniden ivme kazanması adına da büyük bir anlam taşıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, zorlu deplasmanda güçlü rakibine karşı sahada reaksiyon vermek ve iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 21:22 Güncelleme: 11.11.2025 - 21:22
        • 1

          Dünya Kupası yolunda nefesler tutuldu, gözler İspanya ile oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Son karşılaşmada istediğini alamayan A Milli Takım, bu kez sahaya güçlü bir geri dönüş hedefiyle çıkacak. Teknik ekibin yoğun hazırlık süreci ve oyuncuların yüksek motivasyonu dikkat çekerken, taraftarlar da bu zorlu sınavı büyük heyecanla bekliyor. Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru ise aynı: İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? Detaylar haberimizde...

        • 2

          İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Merakla beklenen İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadelede tüm gözler millilerimizin üzerinde olacak.

        • 3

          İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Futbolseverler, dev karşılaşmayı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

