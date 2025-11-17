Türkiye-İspanya maçı için geri sayım sürüyor. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, İspanya-Türkiye mücadelesinin tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Türk Milli Takımı, İspanya karşısında geçmişte oynadığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine mağlup oldu, 4 kez de berabera kaldı. Peki, "İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...