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        Haberler Bilgi Spor İspanya Süper Kupa finali: Real Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

        El Clasico heyecanı için geri sayım! Real Madrid ve Barcelona, Suudi Arabistan'da oynanacak dev mücadelede karşı karşıya gelecek. Arda Güler ve Mbappe'nin forma giydiği Real Madrid, yarı finalde Mallorca'yı rahat bir oyunla 3-0 geçerken, genç yıldız Lamine Yamal ve tecrübeli forvet Lewandowski'nin önderliğindeki Barcelona ise Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. Nefesleri kesecek bu maçta, gözler Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağına çevrildi. Futbolun devlerini bir kez daha karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:30
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        • 1

          Real Madrid ve Barcelona, La Liga'nın iki dev takımı olarak bir kez daha kozlarını paylaşacak. Real Madrid, Mbappe ve Arda Güler'in katkısıyla Mallorca'yı 3-0 yenerek finale yükselirken, Barcelona ise genç yıldız Lamine Yamal ve Lewandowski'nin golleriyle Athletic Bilbao engelini 2-0'la geçti. Şampiyonun belli olacağı bu kritik mücadelede, Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu. Tarihi rekabetin bir halkası daha, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. İşte ayrıntılar...

        • 2

          REAL MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

          Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali 12 Ocak Pazar günü 22.00'de oynanacak.

        • 3

          REAL MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak kritik mücadele TİVİBU SPOR 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Mallorca ile oynanan yarı final maçını kulübeden izleyen Arda Güler, Barcelona karşısında da yedeklerde olacak.

        • 5

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

        • 6

          BARCELONA MUHTEMEL 11

          Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Gavi, Lopez, Lewandowski

        • 7

          EL CLASİO TARİHİ

          İspanya Süper Kupa finali, El Clasico rekabetine sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona, 26 Mart 1916'da oynadıkları ilk maçtan bu yana tam 256 kez karşı karşıya geldi. Bu ezeli mücadelede Real Madrid 104 galibiyet elde ederken, Barcelona 100 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki dev kulüp arasındaki 52 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        • 8

          İSPANYA SÜPER KUPA İSTATİSTİKLERİ

          İspanya Süper Kupası'nı en çok kazanan takım 14 kez ile Barcelona olurken, ezeli rakibi Real Madrid kupayı 13 kez müzesine götürmeyi başardı. 2023 yılında Barcelona finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Geçtiğimiz 2024 senesinde ise iki takım yine finalde karşılaştı ve eflatun beyazlılar, Katalan ekibini 4-1 yenerek şampiyon oldu.

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