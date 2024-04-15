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        Haberler Dünya İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da

        İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da

        İspanya Donanması'na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:42
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        İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da
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        İspanya Donanması'nda görev yapan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki çok amaçlı amfibi hücum gemisi, dün Çanakkale Boğazı'na giriş yaptıktan sonra bugün İstanbul'a ulaştı.

        Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerin de eşlik ettiği gemi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

        Türk Deniz Kuvvetlerinin TGC Anadolu gemisine benzetilen İspanyol gemisi, vatandaşlar tarafından da görüntülendi.

        202 metre uzunluğunda bir uçuş güvertesine sahip olan gemide orta ölçekli helikopterler için 8 iniş noktası, ağır helikopterler için 4 iniş noktası bulunuyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #İspanya
        #istanbul
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