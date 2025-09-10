Real Socieadad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi gözler Xabi Alonso'nun kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Sociedad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Sociedad- Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 4. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan maçlarda 9 puanla zirvede yer alan Real Madrid, Real Sociedad karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise kritik mücadelede Arda Güler'in oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Real Sociedad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
REAL SOCİEDAD- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Real Sociedad- Real Madrid maçı 13 Eylül Cumartesi günü 17.15'te oynanacak.
Kritik mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulan Arda Güler, son oynanan Mallorca maçında takımına 1 gol katkı sağladı.
Real Sociedad maçında da Arda Güler ilk 11'de forma giyecek.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda, Vinicius Jr, Mbappe