İspanya La Liga'da 31. haftanın görünümü

İspanya La Liga'nın 31. haftasının son maçı, Atl. Madrid ve Valladolid arasında oynandı.

Atl. Madrid, kendi sahasında Valladolid takımını ağırladı. Atl. Madrid karşılaşmayı 4-2 kazanarak puanını 63'e yükseltti. Konuk ekip Valladolid ise 16 puanda kaldı.

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Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Alaves, Real Madrid'i 1-0 yenerek toplamda 66 puana yükseldi.

Barcelona, Leganes'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 70 yaparken Leganes ise 28 puanda kaldı.

Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Valencia 'e karşı direnç gösteremedi ve 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Sevilla için zor geçen bu maçın ardından Sevilla 36 puanda kaldı.

Mallorca, bu hafta R. Sociedad'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Mallorca oldu.

Zorlu deplasmanda Las Palmas ev sahibi rakibi Getafe'yi 3-1 mağlup etti.

Zorlu deplasmanda Espanyol ev sahibi rakibi Celta Vigo'nu 2-0 mağlup etti.

Osasuna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Girona'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Osasuna puanını 38'e yükseltti.