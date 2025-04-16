İspanya La Liga'da 31. haftanın sonuçları ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 31. hafta geride kaldı. Ligde 70 puanla Barcelona lider ve hemen ardında onu 66 puanla Real Madrid takip ediyor. İşte İspanya La Liga'da 31. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
İspanya La Liga'nın 31. haftasının son maçı, Atl. Madrid ve Valladolid arasında oynandı.
Atl. Madrid, kendi sahasında Valladolid takımını ağırladı. Atl. Madrid karşılaşmayı 4-2 kazanarak puanını 63'e yükseltti. Konuk ekip Valladolid ise 16 puanda kaldı.
Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Alaves, Real Madrid'i 1-0 yenerek toplamda 66 puana yükseldi.
Barcelona, Leganes'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 70 yaparken Leganes ise 28 puanda kaldı.
Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Valencia 'e karşı direnç gösteremedi ve 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Sevilla için zor geçen bu maçın ardından Sevilla 36 puanda kaldı.
Mallorca, bu hafta R. Sociedad'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Mallorca oldu.
Zorlu deplasmanda Las Palmas ev sahibi rakibi Getafe'yi 3-1 mağlup etti.
Zorlu deplasmanda Espanyol ev sahibi rakibi Celta Vigo'nu 2-0 mağlup etti.
Osasuna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Girona'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Osasuna puanını 38'e yükseltti.
Zorlu deplasmanda Villarreal ev sahibi rakibi R. Betis'i 2-1 mağlup etti.
R. Vallecano'nu konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Ath. Bilbao, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.