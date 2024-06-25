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        Haberler Dünya İspanya fiyat artışlarına karşı önlemleri arttırdı | Dış Haberler

        İspanya fiyat artışlarına karşı önlemleri arttırdı

        İspanya'da hükümet, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu yüksek fiyat artışlarına karşı 1 Ocak 2023'ten bu yana bazı önlemler uyguluyor. 30 Haziran'da sona ermesi öngörülen tedbirlerin kapsamının ve süresinin artırılmasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:14 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:15
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        İspanya'dan yüksek fiyatlara karşı önlem
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        İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu yüksek fiyat artışlarına karşı 1 Ocak 2023'ten bu yana uyguladığı önlemleri arttırdı ve bazı tedbirlerin uygulanma süresini 30 Eylül'e kadar uzattı.

        Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında alınan kararlar gereği, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki çatışmaların, ülke ekonomisindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla uygulanan ve normal şartlarda 30 Haziran'da sona ermesi öngörülen bazı tedbirlerin süresinin uzatıldığı bildirildi.

        Hükümet Sözcüsü ve Eğitim, Spor Bakanı Pilar Alegria'nın basına verdiği bilgilere göre, 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanan ve süt, ekmek, yumurta ile meyveyi içeren KDV alınmayan temel gıda grubuna zeytinyağı da eklendi ve uygulama 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

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        Temel gıda ürünlerinde, ekimden itibaren yüzde 4 oranında KDV uygulanacağı kaydedildi.

        Makarna ve tohum yağlarında KDV'nin 30 Eylül'e kadar mevcut yüzde 5 oranında kalacağı, daha sonra yıl sonuna kadar yüzde 7,5'e çıkarılarak ocaktan itibaren Ocak 2023 öncesi oranı olan yüzde 10'a getirileceği ifade edildi.

        Düşük gelirli vatandaşlar için elektrikte uygulanan indirimin 30 Haziran 2025'e, su ve enerji fiyatlarındaki sosyal yardımların da 31 Aralık 2024'e kadar devam edeceği bildirildi.

        Alınan diğer kararlarda, elektrikli araçların satın alımını teşvik için uygulanan yardımların, doğal gaz ve elektrik kullanımının yoğun olduğu sektörlerdeki yardımların yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

        Bu yıl için kamu çalışanları için planlanan yüzde 2'lik maaş artışının 1 Ocak'tan itibaren geri dönük olarak ödemelerle uygulamaya geçeceği ve özerk yönetimlere ayrılan 2024 yılı bütçelerin artırılacağı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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