Barra fırtınası İspanya’nın genelinde etkili olurken ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgelerinde yağışlar, sel baskınlarına ve bazı nehirlerin taşmasına neden oldu. Navarra Özerk Topluluğu Yönetimi bölgedeki 3 nehrin taştığını, Pamplona şehrindeki bazı mahallelerde sel baskınları yaşandığı bildirirken, Bask bölgesinde birçok ev ve bir hastane sular altında kaldı.
ÇÖKEN KULÜBEDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Navarra Özerk Bölgesinde yer alan Sunbilla kasabasında ise toprak kayması sonucu çöken bir kulübede 49 yaşında 1 kadın hayatını kaybetti. Navarra bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan alınan toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bir evin önünde otopark olarak kullanılan kulübede kadının cansız bedenine ulaştığı ve kadını kulübede aracının içinde bulan kurtarma ekipleri kadının felaketten kaçmaya çalışırken öldüğünü tahmin ettiklerini belirtti. Navarra bölge yetkilileri, yağışların tüm tahminlerini aştığını belirtirken, vatandaşları gereksiz seyahatten kaçınmaları konusunda uyardı.
HASTANEYE ULAŞIM KESİLDİ
Bask bölgesinde ise Argal ve Deba nehirlerinin taşması sebebiyle Huerte, Villava ve Mendaro kasabalarında bulunan birçok ev sular altında kalırken, Mendaro’daki hastanenin çevresindeki yolları kaplayan sel suları sebebiyle hastaneye ulaşım kesildi. Bask bölgesi meteoroloji ajansı Euskalmet tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki yağışların şiddetini azaltarak devam edeceği ve önümüzdeki saatlerde hava koşullarında iyileşme olacağı belirtildi.
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