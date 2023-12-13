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        Haberler Dünya Avrupa İspanya'da ayrılıkçı Katalanların affına yeşil ışık

        İspanya'da ayrılıkçı Katalanların affına yeşil ışık

        İspanya Meclisi, ülkede büyük siyasi tartışmalara neden olan, ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini öngören yasa tasarısının, yasal süreçle ilerleyip Meclis'te görüşülmesine onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 06:13 Güncelleme: 13.12.2023 - 06:13
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        İspanya'da ayrılıkçı Katalanların affına yeşil ışık
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        İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında zorunlu olan, Katalan siyasi partilerin dışarıdan desteğiyle gündeme gelen ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesine ilişkin yasa tasarısı, ilk kez Meclis Genel Kurulu'nda tartışıldı.

        Yasa tasarısına karşı çıkan ve süreci uzatmak için her türlü yolu deneyeceklerini baştan beri duyuran muhalefetteki sağ ve aşırı görüşlü partilerin girişimiyle, alışılmışın dışında bir uygulama yapılarak Meclis'te ön oylama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; af yasa tasarısının yasal süreçle görüşülmesinin devam etmesine, Meclis'teki 350 milletvekilinden 178'si "evet", 172'si "hayır" oyu verdi.

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        Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar partilerinden oluşan azınlık koalisyon hükümeti ile ona dışarıdan destek veren ayrılıkçı Bask, Katalan ve Galiçya bölgelerindeki toplam 5 siyasi parti, tasarıya yeşil ışık yakılmasına onay verirken, 1 milletvekili olan Kanarya Koalisyonu partisinin hükümete güvenoyu vermesine rağmen bu kez "hayır" oyu kullanması dikkati çekti.

        Her şeye rağmen tasarının yasalaşmasına ilişkin Meclis ve Senato'da yürütülecek süreçlerin çok uzun sürmesi, Mayıs 2024'ten önce tamamlanmaması bekleniyor.

        PSOE tarafından Meclise sunulan tasarıda, 1 Ocak 2012'den bu yana Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere, yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden dolayı hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli gösterilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.

        Hükümet, söz konusu af girişimini "Katalonya'da kurumsal, siyasi ve sosyal normalleşme" olarak tanımlarken, sağ partiler bunun "demokrasi, eşitlik ve anayasa karşıtı" olduğunu, bunu engellemek için hukuki ve siyasi her yolu deneyeceklerini ifade ediyor.

        Meclis'te bugün yapılan ilk oturumda söz alan ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, "Meclis,1981 Şubat'ından (başarısız darbe girişimi) bu yana en üzücü ve en yozlaşmış oturumunu yapıyor." demişti.

        Söz konusu yasa tasarısının "uluslararası bir utanç ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı" olduğunu savunan Feijoo, "Bu yasa bir seçim sahtekarlığıdır ve siyasi yolsuzluğa yol açmaktadır. Birlikte yaşama ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. İspanyol halkını aşağılayan ve demokratik gerilemeyi temsil eden bir girişimdir." ifadesini kullanmıştı.

        Meclis'te üçüncü büyük siyasi parti konumunda bulunan, aşırı sağcı Vox'un lideri Santiago Abascal ise ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesinin, "İspanyol halkının onuruna, bir arada yaşamasına, yasalar karşısındaki eşitliğine ve ulusa vurulan bir darbe" olduğunu iddia etmişti.

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        #İspanya
        #haberler
        #Katalonya
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