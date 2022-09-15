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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin karşılaştığı sorunları "Başımıza bir tek zombi istilası gelmedi" sözleriyle değerlendirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez, TVE'ye verdiği demeçte İspanyol hükümetinin son dönemlerde karşılaştığı sorunları anlattı.

Sanchez, "Bu hükümet son yüzyılın en kötü salgını gibi tamamen benzeri görülmemiş durumlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Başımıza bir tek zombi istilası gelmedi." dedi.

Sanchez, 2018'de göreve geldiğinden bu yana hükümetinin COVID-19 salgını, La Palma yanardağı patlaması, Fırtına Filomena, maymun çiçeği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bir dizi sorunla uğraşmak zorunda kaldığını açıkladı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.