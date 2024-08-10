İspanya, atlamada zafere ulaştı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler üç adım atlamada İspanyol Jordan Alejandro Diaz Fortun, altın madalya kazandı.
İspanyol Jordan Alejandro Diaz Fortun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler üç adım atlamada altın madalyaya uzandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler üç adım atlama finalleri gerçekleştirildi.
İspanyol Jordan Alejandro Diaz Fortun 17.86'lık derecesiyle altın madalyaya ulaşırken, Portekizli Pedro Pichardo 17.84'le gümüş, İtalyan Andy Diaz Hernandez 17.64'le bronz madalya elde etti.