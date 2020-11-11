İspanya Arda Turan'ı konuşuyor!

MAÇ SONU NELER SÖYLEMİŞTİ?

Siva maçının ardından duygusal anlar yaşayan ve konuştuğu esnada gözleri dolan Arda Turan, "Çok mutluyum. Benim için çok anlamlı gol oldu. Galatasaray benim için çok anlam ifade ediyor. Kazandığımız için mutluyum. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası bir performans gösterdi" dedi.