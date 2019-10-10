Çay ikramlarınızda sunabileceğiniz gayetle doyurucu ve lezzetli olan ıspanaklı gözleme tarifi vereceğim sizlere. Lezzetine doyamayacaksınız. Çocukların beslenme çantasında da yerini alacak ve ayran eşliğinde severek yiyeceklerdir.
Ispanaklı Gözleme İç Malzemesi:
- 1 kg ıspanak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı pul biber
- ½ çay kaşığı karabiber
- Yeteri kadar tuz
- 200 gr beyaz peynir
Ispanaklı Gözleme Hamuru İçin Malzemeleri:
- 1 kg un
- 4 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı tuz
Ispanaklı Gözleme Yapılışı:
- İç malzemelerini pişirmek için iri olarak doğradığımız ıspanakları iyice yıkayın.
- Ocağın üzerine 2 yemek kaşığı sıvıyağ koyarak soğanları kavurun.
- Daha sonra rendelediğimiz sarımsakları ilave edin.
- Ispanakları bu harcın üzerine alın.
- İstediğiniz kadar baharatlarını da kattıktan sonra, beyaz peynir katalım.
- Hepsini bir kaşık yardımıyla karıştırarak kavurun.
- Diğer yanda hamurumuzu yapmaya başlayalım.
- Hamur malzemeleri derin bir kapta ılık su ilave edilerek yoğrulur.
- Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir.
- Nemli bir bez örtülerek 15 dakika dinlendirilir.
- Küçük bezelere ayırdığımız bezeler, bir merdane yardımı ile yuvarlak şekilde açılır.
- Ara sıra silkeleyerek fazla unu giderilir.
- Açtığımız hamurun bir tarafına iç malzemesi konulur. Ve hamurun diğer tarafı iç malzemenin üzerine kapatılır.
- Kenarlarını iyice bastırın ki açılmasın.
- Gözlemelerimizi teflon tavada pişiriyoruz.
- Pişerken yağ kullanmayın.
- Piştikten sonra sıcak gözlemelerin üzerine tereyağı sürüyoruz.
- Gözlememizin iki tarafını da güzelce kızartıyoruz.
- Yanına arzuya göre ister çay, ister ayranla tüketebilirsiniz.
- Afiyet olsun…
Ispanaklı Gözleme Tarifi Püf Noktası:
- Ispanakları yıkadıktan sonra 15-20 dakika sirkeli suda bırakın. Kumu iyice temizlenip, mikrobu gitsin.
- Gözlemeyi kızarttığımız tavaya ikinci gözlemeyi koymadan önce nemli bir bezle silik.
- Bunun sebebi eğer tavada fazla un kalırsa yanar ve güzel olmaz.
- Hamuru hazırlarken ılık suyu azar azar katın ki hamurun kıvamı cıvık olmasın. Sıcakken tüketin. Ertesi güne kalırsa ısıtarak da yenebilir. Lezzetinden bir şey kaybetmez.
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