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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İsmet Taşdemir: Ligin kaderiyle oynamak istemiyorum - Futbol Haberleri

        İsmet Taşdemir: Ligin kaderiyle oynamak istemiyorum

        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk için geri sayım yapan Kocaelispor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından "Süper Lig netleştikten sonra kalan her maçımız rakiplerimizi ilgilendirecek. Ligin kaderiyle oynamak istemiyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:37 Güncelleme: 14.04.2025 - 23:37
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        "Ligin kaderiyle oynamak istemiyorum"
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        Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 7-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kolay geçmesi öngörülen bir maçtı ama bu maçların zorluğu var. İyi konsantre olamaması var. Hedefe gittiğimiz yolda oyuncu kardeşlerim iyi konsantre oldular ta ki son yediğimiz gole kadar. Gereksiz bir gol yedik ama bunlar futbolun içinde var. Dolayısıyla bir engeli daha aştık. Yolumuza devam ediyoruz. Son 4 haftamız kaldı. Özellikle lig bu kadar çetin bir haldeyken son 4 haftaya bu kadar avantajla girmek çok önemliydi. Dolayısıyla bunu oyuncu kardeşlerim başardı. Az bir vaktimiz kaldı. En kısa sürede resmi olarak Süper Lig vizesini alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        "TAKIMLAR KÖTÜ YÖNETİLMEKTEN BU DURUMU YAŞIYOR, MALATYA DA ÖYLE"

        Yeni Malatyaspor gibi takımların içinde bulunduğu sıkıntılı süreçleri de yorumlayan İsmet Taşdemir, "Bence kötü yönetimler, kötü yönetilen kulüpler bu durumları yaşıyor. Bugün karşılaştığımız Malatya takımı da öyle. Dolayısıyla kötü yönettiğiniz zaman da sonuçları ağır oluyor. Hesapsız kitapsız gittiğiniz zamanlar sonuçları ağır oluyor ve ceremesini sahaya çıkan hoca ve oyuncular çekiyor. Dolayısıyla da bence kötü yönetilmekten dolayı bu sorunları yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

        "ERKEN BİTİRİRSEK DOĞRU PLANLAMAYLA BAŞARILI SEZON BAŞI YAPABİLİRİZ"

        Süper Lig ile ilgili şimdiden hazırlıkların yapılıp yapılmadığına dair soruya ise Taşdemir, "Bunu yönetimimiz detaylarına varana kadar oturup düşüneceklerdir. Evet, Süper Lig çok önemli bir lig. Çok zor bir lig ama çok doğru hamleler yaptığınızda da çok başarılı olabileceğiniz ve uzun süre bu kentin layık olduğu yerde kalması demek. Son düdük çalmadan her şey olabiliyor. Süper Lig’i resmi olarak kazanalım, hak edelim. Sonra yönetim ince detaylarına kadar düşünecektir. Biz bitirdikten sonra yönetimimiz, şehrin büyükleri muhtemelen bir araya gelecekler ve Süper Lig ile alakalı Kocaelispor’un bundan sonraki geleceğiyle alakalı çok doğru adımları bugünden itibaren atabilirler. Erken bitirebilirsek 3 hafta kala çok doğru planlama süreciyle başarılı bir sezon başlangıcı yaşanabilir" yanıtını verdi.

        "SÜPER LİG NETLEŞTİKTEN SONRA HER MAÇIMIZ RAKİPLERİMİZİ İLGİLENDİRECEK"

        Genç oyunculara kalan maçlarda süre vermesiyle ilgili olarak da başarılı teknik adam, "Önce bir bitirelim. Erok maçı da kolay geçmeyecektir. İkinci yarı çıkışta olan, hedefli bir takım. Bütün oyuncularımız bizim. Furkan ve Mesut genç olarak baktığımız oyuncularımız. Rivas’ın erken çıkmasından dolayı Barış’ı tercih ettik. Mesut da oyuna attığımız ve çok şey beklediğimiz oyuncu. Furkan, Rivas ve Mendes geldikten sonra tercihimizi ikisinden yana çok kullandık. 18-19 yaşındaki futbolcu benim için gençtir, 22-23 yaşındakiler değildir. Bizimle antrenmana çıkan futbolcularımız var. Süper Lig netleştikten sonra da oynayacağımız her maç rakiplerimizi ilgilendirecek. Ligin kaderiyle oynamak istemiyorum" sözlerini kaydetti.

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