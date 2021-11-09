İsmail Türüt'ün acı günü

Ünlü şarkıcı İsmail Türüt, yeğen acısıyla sarsıldı. Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Aşkın Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi. İnşaat sahibi N.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeni Aşkın Dışkaya ile fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.