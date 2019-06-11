İsmail Küçükkaya kimdir, nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım arasında yapılacak ortak yayın, gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapılacak. Küçükkaya, haberin ardından pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. İşte İsmail Küçükkaya'nın kısa biyografisi...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'de Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Hafta içi her sabah İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını sunmaktadır.

YAYINLARI

Cumhuriyetimize Dair (2008)

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012 İlber Ortaylı ile birlikte)

Korkma (2016)

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017 aday gösterildi)

Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017 kazandı)

MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018 kazandı)