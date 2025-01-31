İsmail Kartal'ın ilk transferi Türkiye'den
Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı İran temsilcisi Persepolis, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.
Giriş: 31.01.2025 - 00:37 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:37
İran Ligi'nde mücadele eden İsmail Kartal'lı Persepolis, ilk transferini Türkiye'den gerçekleştirdi.
Persepolis, Alanyaspor'dan Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Alanyaspor'da bu sezon 15 resmi maçta 534 dakika süre alan Serdar Dursun, gol bulamadı.
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