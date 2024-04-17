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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: “Güçlü oyunumuzla rakibimizi yenmek istiyoruz” - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: “Güçlü oyunumuzla rakibimizi yenmek istiyoruz”

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Biz de iyi bir takımız. Bizim yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarlarımızın desteği ile güçlü oyunumuzla yarın rakibimizi yenip yarı finale yükselmek istiyoruz" dedi. Kartal, ayrıca yarın en ideal 11 ile sahada olacaklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:00
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        "Güçlü oyunumuzla yenmek istiyoruz"
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında yarın saat 22.00’de Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabaka öncesi Ülker Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Kartal, “Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantılar ve antrenmanlarla maça hazırlandık. İlk maçta 3-2 kaybederek ülkemize geldik. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için, rakibimize baktığınız zaman yapmış olduğumuz analizler doğrultusunda oyuna etki edecek oyuncular var. Olympiakos takımı iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. Bizim yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarlarımızın desteği ile güçlü oyunumuzla yarın rakibimizi yenip yarı finale yükselmek istiyoruz” diye konuştu.

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        “Kendi karakterimizi sahaya koyarak kazanmak istiyoruz”

        Yunan takımına karşı üstün oynamaları gerektiğine dikkat çeken Kartal, “Taraftarlarımızın maç başından sonuna kadar bizi destekleyeceğini biliyoruz. Rakibimize karşı daha üstün oynamalıyız. Taraftarlarımızın vereceği destek çok önemli. Oyuncularımızın da daha özgüvenle oynayacağına inanıyorum. Biz ilk maça iyi başlamıştık. Rakip takımın kaliteli oyuncuları var, yarın inşallah bireysel hatalar yapmadan kendi karakterimizi sahaya koyarak kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        “Her eleştiriye kafayı takarsak kendi işimizi yapamayız”

        Kamuoyundan yeterli destek alıp almadıkları ile ilgili soruya Kartal, “Her şey ortada. Yeterli desteği alıp almadığımızı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu takımın nasıl futbol oynadığını, ne kadar puanlar aldığını, ne kadar gol attığı her şey ortada. Fakat her eleştiriye kafayı takarsak kendi işimizi yapamayız. Etkilenmeyerek kendi duruşumuzu yapmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

        “Djiku yarın oynayabilir”

        İsmail Kartal, Ganalı futbolcu Alexander Djiku ile ilgili de son durumunu paylaşarak şunları söyledi:

        “Djiku çok iyi durumda, bu akşam antrenmanda da bakacağız. Yarın oynayabilir. Djiku çok kaliteli, çok karakterli oyuncu. Hatta bir maçta sakatlanmasına rağmen özverisiyle oynadı.”

        “Yarın en ideal 11 ile başlayacağız”

        Birçok oyuncunun sakatlandığına da vurgu yapan Kartal, “Belki aylarca birçok oyuncu olmadan maça çıktık. Bazen 5 stoperin 5’i de sakattı. Bu oyunculardan yoksun maça çıktık. Oyuncularımla çok zor bir süreçten geçtik. Özverisinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Yarınki maça en ideal 11 ile başlayacağımıza inanıyorum. Kaptanlarım çok karakterli oyuncular, ben de karakterli bir insanım. Güvenimizle bu günlere geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

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        “Oyun felsefemizden asla vazgeçmedik”

        Sarı-lacivertli takımın teknik patronu, pozitif futboldan vazgeçmediklerini dile getirerek, “Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyun felsefemizden asla vazgeçmedik. Bir şekilde o evreleri atlatabildik. Olympiakos maçında 3 tane oyuncumu oynatamadım, korumak zorundaydım. Bir futbolcu sakatlığı geçince hemen oynatamazsınız. 8-10 tane antrenmana çıkması lazım ki maç ritmini yakalayabilmesi için. Biz doğru anı bekleyerek oyuna atmaya çalışıyoruz. Yarın oyuncularımın çoğu sahada olacak” diye konuştu.

        “Sakat oyuncuların yüzde 98’i düzeldi”

        Sakat oyuncularla ilgili de bilgiler veren sarı-lacivertlilerin teknik patronu, “Şu anda sakat oyuncuların yüzde 98’i düzeldi. Bir tek Mert Hakan Yandaş var. Tadic, 8-9 tane milli takımda oynadı. Avrupa’nın birçok kulübüne baktığınız zaman, bu kadar yüksek maç oynayan takımların antrenörlerinin şikayeti var. Covid’den sonra sporcu sakatlığı yüzde 200 artmış. Bu kadar yüksek tempolu maç oynamak kolay şeyler değil. Maalesef sadece ben değil, futbol adamları muzdaribiz” şeklinde konuştu.

        Kartal, yarınki maçın penaltılara gitme ihtimali üzerine, “Hafta içi penaltı çalışmamız oldu. Bu akşam da olacak. İnşallah penaltılara kalmaz” dedi.

        “Oosterwolde, şu anda iyi durumda”

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde ile ilgili Kartal, “Jayden, şu anda iyi durumda, çok güçlü bir kas yapısı var. Beklenenden önce aramıza döneceğini düşünüyoruz. Belki de lig bitmeden aramıza katılabilir diye düşünüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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