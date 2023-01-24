HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. İsmail isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

İSMAİL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

İsmail ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. İsmail adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer İsmail isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

İSMAİL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, İsmail ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi. Tanrı’yı işiten. Kabul eden, olabilir mümkün, önde ve ileride olan.

İSMAİL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

İsmail ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve İsmail adını koymak caizdir.

İSMAİL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de İsmail ismini kullanan 458.084 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da İsmail ismini kullanan 63.459 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da İsmail ismini kullanan 26.755 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de İsmail ismini kullanan 23.768 kişi bulunmaktadır.

İSMAİL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bu ismi taşıyan kişiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk