İsmail Hacıoğlu: 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde 'Ayla'dan daha çok ağlayacağız - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te bulunan bir yapım şirketinden çıkarken görüntülendi.

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmiyle sinemada izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 35 yaşındaki Hacıoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DUYGUSAL OLARAK ÇOK AĞIRDI"

Ünlü oyuncu, "Duygusal olarak benim için çok ağırdı. Maalesef 'Ayla' filminden daha çok ağlayacağız." diye konuştu.

'İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİN KONUSU NE?

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Trabzon Maçka'da PKK'lı terör örgütüyle Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesini konu ediyor.