İsmail Ege Şaşmaz evlendi mi? sorusu magazinseverler tarafından merakla takip ediliyor. 'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' ve 'Serçe Sarayı' gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal ile nişanlandı. Peki İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 yılında Manisa'da doğmuş Türk oyuncudur.

İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı.[kaynak belirtilmeli] Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermektedir.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Televizyon Yıl Adı Rolü Notlar 2013 Güneşi Beklerken Barış Başrol oyuncusu 2015 Günebakan Rüzgar Başrol oyuncusu 2015 Serçe Sarayı Tolga Yardımcı karakter 2016 Aşk Yalanı Sever Serdar Yardımcı karakter 2016 Aşk Laftan Anlamaz İbrahim Yardımcı karakter 2017 Lise Devriyesi Fırat Soyer Başrol oyuncusu 2018 Mehmetçik Kut'ül Amare Mehmet Başrol oyuncusu 2020 Sen Çal Kapımı Kaan Karadağ Yardımcı karakter