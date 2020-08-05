Hem patlıcan hem de köfte sevenlerin tercih ettiği İslim kebabı görsel olarak da iştah açıcı bir yemektir. Bugün ne yemek pişirsem? diyenler için iyi bir tariftir.

İslim Kebabı Malzemeler:

1 Kg Patlıcan

Köftesi İçin:

350gr yağsız kıyma

1 adet soğan

Yarım su bardağı un ya da 4 dilim ekmek içi

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tutam maydanoz

Tuz

Sosu İçin:

1 su bardağı su

Yemek kaşığı salça

Üzeri İçin:

Domates

Yeşilbiber

Kürdan

Kızartmak İçin:

Sıvıyağ

İslim Kebabı Hazırlanışı:

Patlıcanlar çizgili uzun şeritler halinde soyulur, tuzlu suda 15 dakika bekletilir.

Tuzu yıkanarak kurulanır ve sıvı yağda kızartılıp, havlu kâğıt üzerine alınır.

Köftesi için soğan rendelenir. İçine kıyma ekmek içi veya galeta unu konur.

Maydanoz, baharatlar ve tuz eklenip iyice yoğrulur. İri ceviz büyüklüğünde yuvarladığımız köfteler kızartılır.

İki patlıcanı artı yapıp, ortasına köfte konup üzerini kapatıp domates ve biber koyup kürdan batırılır.

Tepsiye dizip üzerine salçalı sos yapıp dökülür ve 180 derece fırında pişirilir.

İslim Kebabı servise hazır afiyet olsun.

Püf Noktası:



Patlıcan ve köfteleri tam olarak pişirmiyoruz.

Patlıcanları seçerken uzun boylu olmalarına dikkat ediyoruz.

Sosta domateslerin iyice pişmesini sağlıyoruz.

İslim kebabının yanında garnitür olarak patates püresi, pilav ya da makarna yakışır.

Üzerinde kullandığımız domates ve biberler taze ve kaliteli olmalıdır.